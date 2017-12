Resident Evil 7: Video Recensione de La Fine di Zoe, nuovo DLC del survival horror Capcom

Aggiunta a sorpresa nel season pass diè una mini avventura che ha il compito di chiudere una volta per tutte i conti con la famiglia Baker. Mentre Nessun Eroe ci racconta, infatti, la sorte di Lucas, questo nuovo DLC si interroga sul destino di Zoe, la figlia che ha osato ribellarsi alla follia dei suoi famigliari.

End of Zoe e Not a Hero chiudono la parabola narrativa di Resident Evil 7, raccontando le sorti di tutti i personaggi coinvolti nella spiacevole vicenda della famiglia Baker. Sono entrambi DLC atipici, ma è proprio quello giocato nei panni di Joe a risultare il più stravagante e sopra le righe. Nonostante l'idea di combattere a mani nude degli aggressivi mutanti batteriologici resti alquanto strampalata, alla fine l'impasto de La Fine di Zoe si tiene in piedi, soprattutto grazie all'atmosfera ed agli elementi recuperati dall'avventura principale.

