Resident Evil 7 con la visuale fissa dei primi capitoli? Ecco come sarebbe

Il nuovo millennio è cominciato da un bel pezzo e, se escludiamo remake e remaster vari, sono passati quasi vent'anni dall'ultima volta che un capitolo regolare della saga di Resident Evil (Zero, per l'esattezza) ha adottato la visuale fissa.

Nonostante risulti ormai vetusta per i canoni del panorama videoludico moderno, la visuale fissa continua a generare un certo fascino, specialmente per i giocatori più attempati che negli anni '90 sono cresciuti a pane e survival horror. Lo sa bene lo youtuber Enveloping Sounds, che per ingannare l'attesa per l'uscita di Resident Evil Village ha utilizzato una combinazione di mod - una "free camera mod" per spostare il punto d'osservazione a piacimento e una "third camera mod" che raffigura il protagonista Ethan in terza persona - per immaginare come sarebbe Resident Evil 7 con una visuale fissa. Il risultato, come potete vedere voi stessi nel filmato allegato in cima a questa notizia, è davvero affascinante, e mostra il settimo capitolo della saga sotto una luce completamente differente.

Purtroppo questa versione alternativa di Resident Evil 7 non risulta giocabile, dal momento che si tratta di un semplice concept attualmente non replicabile. Cosa ve ne pare? Ne approfittiamo per ricordarvi l'ottavo capitolo della saga verrà lanciato su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il prossimo 7 maggio. Nel frattempo è possibile giocare una demo di Resident Evil Village esclusiva per PS5.