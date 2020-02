Resident Evil 8 arriverà entro due anni: ci saranno streghe, cavalieri e lupi zombie?

Un canale YouTube tedesco ha diffuso nuovi presunti leak su Resident Evil 8, prossimo episodio della serie Capcom non ancora annunciato ufficialmente dal publisher giapponese.

Secondo quanto riportato, il gioco sarebbe attualmente in fase di sviluppo e uscirà entro i prossimi due anni, non è chiaro al momento se il gioco si chiamerà Resident Evil 8 oppure se il gioco avrà un titolo non numerato.

Il nuovo RE sarà ambientato nell'Europa Orientale in un villaggio apparentemente innevato, viene rivelata la presenza di un castello e di una ambientazione in parte oscura e medievale (anche se il setting sarà moderno) con zombie vestiti da cavalieri, inoltre si parla anche di streghe che daranno la caccia al protagonista, presumibilmente Ethan.

La fonte riprende anche il leak delle scorse settimane correggendo il tiro sui lupi mannari, preannunciando la presenza di lupi zombie. In definitiva si parla di un gioco di stampo più action rispetto a Resident Evil 7 Biohazard, più in linea con lo stile del DLC Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield.

Difficile saperne di più, così come verificare l'attendibilità delle informazioni riportate, vi invitiamo dunque a prendere tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte di Capcom. Che il reveal sia previsto nel corso dell'anno? Lo scopriremo nei prossimi mesi.