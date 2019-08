Resident Evil 8: Capcom sta cercando tester per provare il gioco?

Capcom Japan ha inviato una email ai membri del programma Resident Evil Ambassador per cercare tester incaricati di provare un nuovo gioco non ancora annunciato, titolo che secondi molti potrebbe essere proprio Resident Evil 8.

Il messaggio di ricerca non rivela nuovi dettagli, Capcom parla di un test a Shinjuku (Tokyo) che si svolgerà in una location segreta nei giorni 8 o 9 settembre, data non confermata per evitare possibili leak. Per essere scelti, i tester dovranno essere membri del programma Resident Evil Ambassador ed aver giocato almeno un gioco della serie Resident Evil in passato.

Non è certo che il titolo in questione sia Resident Evil 8, tuttavia sembrano esserci buone possibilità: si parla da tempo dell'ottavo episodio della saga, secondo rumor già in avanzata fase di sviluppo per console di attuale generazione e per PlayStation 5/Xbox Scarlett.

Il lancio di Resident Evil 8 sembra previsto per il il 2021, c'è ancora tempo quindi per completare i lavori in base ai feedback dei giocatori, questo primo test ha come scopo quello di ottenere consigli preziosi per orientare lo sviluppo secondo i pareri dei tester. Secondo altri rumor, il gioco in questione non sarebbe Resident Evil 8 bensì uno spin-off stile Resident Evil Code Veronica, con titolo ancora da ufficializzare.