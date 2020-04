Resident Evil 8 sarà compatibile con PlayStation VR?

Nel weekend si è parlato del remake di Resident Evil 4 ma grazie a Gematsu emergono anche nuovi dettagli su Resident Evil 8 (titolo non ufficiale), altro progetto al centro di numerosi leak e rumor nelle ultime settimane.

Gematsu ha avuto modo di confrontarsi con una fonte (non meglio specificata) apparentemente vicina a Capcom che di fatto ha confermato quanto riportato da VGC: Resident Evil 8 è in fase di sviluppo con lancio previsto nel corso del 2021 su piattaforme di attuale e futura generazione (presumibilmente PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 4), il gioco sarà in prima persona e vedrà il ritorno di Ethan Winters come protagonista, inoltre viene reso noto che "Resident Evil 8 supporterà PlayStation VR come il suo predecessore".

Al momento non è chiaro se il supporto per la Realtà Virtuale verrà esteso magari anche alla piattaforma PC, la fonte specifica esclusivamente PlayStation VR come dispositivo compatibile ed è dunque difficile azzardare ulteriori ipotesi. Non è escluso che Resident Evil 8 possa essere usato come dimostrazione delle capacità di PlayStation VR 2, visore che potrebbe fare il suo debutto il prossimo anno pochi mesi dopo il lancio di PlayStation 5, al momento però non ci sono conferme a favore di questa tesi, che deve essere presa con le dovute precauzioni.