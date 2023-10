Resident Evil 8: un cosplay di Bela Dimitrescu affamata, italiana e pronta per il rituale

Un nuovo capitolo di Resident Evil pare non debutterà presto, con l'uscita di Resident Evil 9 fissata nel 2025 secondo alcuni rumor. Ai fan non resta dunque altro se non ripercorrere gli episodi dell'iconica saga horror di casa Capcom arrivati nel corso di questi ultimi tempi.

Di recente la saga horror ha fatto il suo ritorno. I giocatori si sono potuti cimentare con il DLC Spearate Ways di Resident Evil 4 Remake. Ma non solo, Capcom ha anche altro in cantiere. La software house nipponica intende lanciare il remake suddetto e Resident Evil 8 su iPhone e iPad. In attesa di questa uscita, l'interpretazione della cosplayer italiana Veronica Bork celebra Resident Evil Village, l'ottavo capitolo della serie che prosegue la storia di Ethan Winters. A proposito, sapete qual è il prezzo di Resident Evil 4 e RE Village su iPhone?

In questo cosplay di Bela Dimitrescu da Resident Evil 8 torniamo ad affrontare la bella e minacciosa mutante figlia della contessa Alcina Dimitrescu. Bela risiede nella dimora del Castello Dimitrescu, dove attraverso delle cerimonie rituali si ciba di sangue e carne umana. Un tempo Bela era però una normale umana, probabilmente domestica del castello. Furono gli esperimenti con il parassita Cadou a tramutarla in un mostro cannibale.