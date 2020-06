Resident Evil 8 all'evento di PS5: un insider ne è quasi sicuro

Non accennano a placarsi le indiscrezioni su Resident Evil 8. Ad alimentarle è principalmente l'insider AestheticGamer aka DuskGolem, che da diversi mesi condivide (presunte) informazioni sull'ottavo capitolo della saga horror di Capcom, oltre che sul remake di Resident Evil 4.

Qualche giorno fa è tornato alla carica avvertendo tutti i suoi seguaci dell'imminente annuncio di Resident Evil 8, che secondo le sue fonti sarà un gioco in prima persona e cross-gen, destinato cioè sia sulle piattaforme dell'attuale generazione, sia su quelle di prossima PlayStation 5 e Xbox Series X. Stando a quanto affermato, le intenzioni iniziali di Capcom erano quelle di presentarlo all'E3 2020, ma come ben sapete l'evento è stato annullato a causa dell'emergenza Coronavirus. Per questo motivo, la casa di Osaka avrebbe deciso di ripiegare sull'evento di presentazione dei giochi di PS5, inizialmente previsto per la giornata di ieri 4 giugno ma rinviato a causa delle rivolte che stanno avendo luogo negli Stati Uniti d'America.

In queste ore è tornato su Twitter per dare ulteriore vigore alle sue previsioni, affermando di essere quasi sicuro che la presentazione di Resident Evil 8 avrà luogo all'evento di PS5. Il motivo? Lo strano tempismo con il quale tutti i giochi della saga sono andati in sconto: "Adesso sono sicuro al 99% che Resident Evil 8 sarà all'evento di presentazione di PS5. Come altri hanno notato, tutti i giochi di Resident Evil sono andati in saldo ieri, e Resident Evil 7 in particolare ha ricevuto lo sconto più alto di sempre, proprio nel periodo in cui era prevista la presentazione dei giochi di PlayStation 5".

Sarà davvero così? Lo scopriremo presto, anche se non sappiamo dire quando. Sony non ha ancora fissato una nuova data per l'evento di presentazione dei giochi di PS5.