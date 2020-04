Resident Evil 8: dettagli sulla demo, emergono novità su gameplay e ambientazione

Resident Evil 8 (o Resident Evil Village) torna al centro di alcuni rumor dopo i presunto leak di ieri che hanno svelato dettagli su ambientazioni, titolo e protagonisti.

Una fonte anonima afferma di aver provato una demo del gioco tramite il programma Resident Evil Ambassador, anche in questa occasione viene confermato il titolo Resident Evil 8 Village, con le lettere VILL in maiuscolo così da formare iconograficamente il numero 8 in cifre romane. Molti dettagli sono già emersi nel precedente leak e dunque si torna a parlare di Chris Redfield come personaggio che apparirà nelle prime fasi di gioco, alcune voci sostengono che il modello utilizzato sia lo stesso di Resident Evil 7 mentre alti parlano di un personaggio esteticamente modificato.

Il protagonista dell'avventura dovrebbe comunque essere Ethan e la forte parla di "un personaggio con una personalità più dura, in stile Ash Williams". Sempre secondo quanto riportato, Capcom starebbe sperimentando vari sistemi per la gestione dell'inventario con la possibilità di ripristinare anche lo stesso sistema visto in Resident Evil 4.

Il giocatore ribadisce poi la presenza di creature mutanti simili a licantropi e altri mostri frutto di esperimenti biologici, inoltre viene confermata l'ambientazione, un villaggio innevato dell'Est Europa. Sembra che gli sviluppatori abbiano ripreso diversi elementi dai primi prototipi di Resident Evil 4 per GameCube, come conferma anche la (presunta) apparizione di una strega all'interno di un castello.



Residen Evil 8 Village dovrebbe uscire nel 2021 su tutte le principali piattaforme, comprese PlayStation 5 e Xbox Series X, al momento niente di quanto riportato è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere tutto con le dovute precauzioni, i rumor non provengono da fonti note nell'ambiente e dunque vi invitiamo alla cautela, in attesa di eventuali annunci (o smentite) ufficiali. C'è da dire che non sono trapelate altre informazioni riguardo la presenza di eventuali test per i membri del programma Ambassador negli ultimi tempi e questo non depone a favore della veridicità del rumor.