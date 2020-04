Resident Evil 8: nuovi rumor su titolo, protagonisti e ambientazione

Emergono nuovi rumor sul prossimo episodio di Resident Evil, secondo varie fonti il gioco segnerà una svolta per la serie Capcom, arrivano ora altre informazioni tutte da verificare ma potenzialmente molto interessanti.

Il titolo del gioco dovrebbe essere Resident Evil Village con quest'ultimo termine stilizzato con un VIII in numeri romani come accaduto nel caso di Resident Evil 7 Biohazard, il nome introdurrebbe anche l'ambientazione principale, ovvero un villaggio innevato che ospita l'abitazione di una vecchia strega. Si parla in generale di un'ambientazione europea, il gioco avrà inoltre una visuale in prima persona.

Il protagonista potrebbe essere nuovamente Ethan e anche Chris dovrebbe apparire nel gioco in un arco narrativo diverso rispetto a Nessun Eroe, DLC di Resident Evil VII, non è chiaro se le due storie saranno in qualche modo legate tra loro.

Capcom punterebbe ad un lancio previsto per l'inizio del 2021 anche su PS5 e Xbox Series X ma anche in questo caso è tutto da confermare e l'attuale situazione dovuta all'epidemia di Coronavirus potrebbe rallentare i lavori o costringere il publisher ad optare per una finestra di lancio più lontana nel tempo. Al momento non sappiamo quanto questi rumor siano accurati, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.