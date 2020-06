Resident Evil 8 presto in arrivo: ancora rumor su RE Village

Dopo la pubblicazione dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, Capcom potrebbe essere in procinto di annunciare un nuovo capitolo della saga, attualmente al centro di numerose voci di corridoio.

I più recenti rumor hanno infatti indicato il possibile titolo di Resident Evil VIII in Resident Evil Village, dicitura che troverebbe la propria ragion d'essere nell'ambientazione scelta per il gioco. Le indiscrezioni riferiscono infatti di un villaggio imbiancato dalla neve e all'interno del quale avrebbe dimora una misteriosa strega. Tra le finestre d'uscita indicate, trovava infine spazio l'inizio del 2021.

Ora, sono emerse nuove voci di corridoio legate ad un Resident Evil VIII, i cui dettagli si sono fatti strada su Twitter grazie ad una traduzione realizzata dall'utente "ChaoticClaire". Dalle pagine del proprio account, quest'ultima rende noti alcuni dettagli legati al presunto Resident Evil Village, nel quale i giocatori potrebbero aspettarsi:

meno tentacoli

più occultismo, decadimento, horror

un grande e aggressivo nemico, con catene e un'arma simile a un bastone

zombie in armatura

A tutto ciò si aggiunge la dicitura "": non risulta tuttavia chiaro se l'utente si stia riferendo in questo caso all'annuncio o alla pubblicazione del titolo. In attesa, eventualmente, di saperne di più, ricordiamo che altre indiscrezioni vorrebbero Resident Evil VIII presente al reveal di PS5