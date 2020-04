Resident Evil 8 anche su PS5 e Xbox Series X: ulteriori fonti rilanciano il rumor

Nel corso degli ultimi giorni si sono intensificate le voci di corridoio relative ad un prossimo capitolo della saga di Capcom, che hanno riferito di novità in arrivo nel prossimo futuro.

Come già accaduto in passato, fonte di queste ultime è l'ormai noto utente "Aesthetic Gamer"/"Dusk Golem", che ha recentemente discusso della conversione di Resident Evil 3 Revelations in Resident Evil 8. Ad aggiungere ulteriore benzina sul falò delle speculazioni, è ora intervenuta anche la redazione di VideoGames Chronicle, che riferisce di aver ricevuto a sua volta ulteriori conferme su quello che potrebbe essere il prossimo capitolo della saga survival horror.

In particolar modo, fonti mantenute anonime avrebbero confermato che la pubblicazione di Resident Evil 8 sarebbe attualmente in programma per il 2021, con una pubblicazione di tipo cross-gen, attesa dunque si su PlayStation 4 e Xbox One sia su PlayStation 5 e Xbox One X. Vengono inoltre rilanciati i riferimenti legati ad alcune delle possibili caratteristiche di Resident Evil 8. Si riferisce in particolar modo di un mantenimento della visuale in prima persona, oltre che del ritorno del personaggio di Ethan Winters: due elementi che lo porrebbero in continuità con Resident Evil 7. A ciò si andrebbero infine ad affiancare sequenze in cui il protagonista si troverà ad avere a che fare con segni di follia e allucinazioni.



Per saperne qualcosa di più e scoprire se questi rumor risulteranno effettivamente fondati, non resta che attendere!