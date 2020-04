Resident Evil 8: tutti i rumor e le novità sul gioco raccolti in un video

Da diversi giorni non si fa altro che parlare di Resident Evil 8. Il nuovo capitolo della serie di videogiochi survival horror più celebre di sempre non è mai stato annunciato in via ufficiali, ma di recente è salito agli onori della cronaca grazie alle dichiarazioni di un insider, che afferma di conoscere dettagli piuttosto interessanti sul gioco.

Secondo l'insider AestheicGamer (aka DuskGolem), il gioco sarebbe previsto per il 2021 sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, e si troverebbe in sviluppo dal almeno quattro anni. Durante le fasi iniziali della lavorazione, sarebbe stato identificato internamente come Resident Evil Revelations 3, prima di essere convertito nel nuovo capitolo regolare della saga poiché, a detta di Capcom, il progetto stava venendo su molto bene. I fan, inoltre, dovrebbero prepararsi, poiché stando alle informazioni condivise questo ipotetico Resident Evil 8, che sarà caratterizzato dal sottotitolo VILLage (con le prime lettere maiuscole per mettere in evidenza il numero romano VIII) potrebbe essere molto divisivo.

Questi riassunti fino ad ora, in ogni caso, sono solo alcuni dei rumor che in questi giorni stanno circolando in rete. Per questo motivo, abbiamo ben pensato di raccoglierli tutti quanti nel video che trovate allegato in cima a questa notizia. Buona visione!