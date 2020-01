Resident Evil 8 Rumor: ritorna Ethan Winters e debuttano i Lupi Mannari?

Sul canale YouTube di Residence of Evil è stato pubblicato un nuovo video con diversi rumor su Resident Evil 8: l'ottavo capitolo del survivor horror Capcom vedrà il ritorno degli zombie e del protagonista Ethan Winters, e il debutto dei Lupi Mannari come nemici?

I rumor in questione arrivano dall'insider Nibel, e sembrerebbero anticipare diversi dettagli interessanti su Resident Evil 8.

Se questi leak dovessero rivelarsi veri, l'ottavo capitolo del survival horror di Capcom vedrebbe il ritorno del protagonista Ethan Winters, la presenza degli zombie e il debutto dei Lupi Mannari come nemici da affrontare nel corso dell'avventura.

Il gioco si presenterebbe inoltre con la visuale in prima persona, la stessa tipologia di telecamera che è stata introdotta in Resident Evil 7. Nessun dettaglio, invece, per quanto riguarda la possibile presenza di una modalità VR. Infine, sembra che anche Chris Redfield in qualche modo sarà coinvolto nella storia dell'ottavo capitolo di Resident Evil, come potete vedere nel filmato che abbiamo riportato in cima alla notizia.

Dal momento che si tratta di semplici rumor non ancora confermati, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli ufficiali di Capcom.

Intanto, secondo i rumor precedenti, sembra che Capcom sia interessata a realizzare altri remake con il RE Engine, e che lo sviluppo di Resident Evil 8 sia ripartito da zero.