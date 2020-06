Resident Evil 8, rumor: spuntano i dettagli su storia e personaggi, ci sarà anche Chris

Dopo aver appreso della possibile presenza di Resident Evil 8 al prossimo evento dedicato ai giochi PlayStation 5, si continua a parlare dell'horror targato Capcom. Nelle ultime ore è infatti spuntato un lungo elenco di dettagli riguardanti i personaggi e la trama del gioco.

Stando ai più recenti rumor, il gioco ci metterà contro una sorta di setta che venera il virus. Va precisato che nel titolo non dovrebbero esserci elementi sovrannaturali e che eventuali stranezze potrebbero essere giustificate dal fatto che il virus è nell'aria ed è in grado di provocare delle allucinazioni per chi lo respira. A capo di questo culto, The Connections, ci dovrebbe essere un conte chiamato Alan R., il quale vive in un enorme castello situato in una zona innevata. Sembra però che l'uomo non sia l'unico villain del gioco e a ricoprire questo ruolo ci saranno anche Natalia ed Alex Wesker, entrambi membri della "Blue Umbrella". Il giocatore vestirà i panni della giovane Emily, una ragazza che vive nello spaventoso villaggio nei pressi del castello e che farà da sfondo alle vicende narrate. La protagonista proverà a portare in salvo Ethan, il personaggio principale di Resident Evil VII che in seguito ad un attacco da parte di Chris Redfield si ritrova in questo luogo. Pare infatti che Ethan e Mia abbiano avuto un figlio con dei problemi legati al virus e che Chris abbia fatto irruzione nella loro abitazione per eliminare il bambino, ferendo gravemente la donna.

Per quello che riguarda le ambientazioni, il gioco ci porterà non solo nel villaggio e nel castello ma anche in una foresta, dando quindi ampio spazio alle aree all'aperto. Secondo il rumor, la torcia giocherà un ruolo fondamentale nel gameplay e ci permetterà di fare luce in ambienti completamente al buio. A popolare queste aree ci saranno poi nemici umanoidi di vario genere, alcuni dei quali dotati di testa da lupo o armi corpo a corpo come spade, mazze e coltelli.

Sebbene si tratti di una descrizione piuttosto ricca di dettagli, vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni, poiché potrebbe trattarsi dell'ennesimo fake sul prossimo episodio della serie.,