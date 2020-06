Resident Evil 8: uno store online ha aperto per qualche ora i preorder

Si continua ancora una volta a parlare del misterioso Resident Evil 8, nuovo capitolo dell'horror targato Capcom che sempre più voci di corridoio vedono presente all'evento dedicato ai giochi di PS5. Questa volta, però, non si tratta di un rumor ma di qualcosa di più concreto.

Nel corso delle ultime ore, il gioco è apparso nei listini di un noto rivenditore online austriaco, Gamesonly.at, che nel giro di poco tempo ha aperto e poi subito chiuso le prenotazioni. Non è chiaro quali siano le dinamiche dietro queste strane attività del negozio, ma è probabile che qualcuno abbia pubblicato in anticipo la pagina dei preorder del gioco, che risultava acquistabile esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One. Vi ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, il gioco dovrebbe essere cross-gen e quindi arrivare immediatamente sull'attuale generazione e quella in arrivo entro l'anno (PlayStation 5 e Xbox Series X).

In attesa di scoprire se gli insistenti rumor siano o meno fondati, vi ricordiamo che proprio negli ultimi giorni è stata pubblicata un'ondata di informazioni riguardanti ambientazioni e protagonisti di Resident Evil 8, che potrebbe portarci in un villaggio abbandonato e metterci contro una setta di adoratori del virus.