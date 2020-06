Resident Evil 8, la trama è stata spoilerata? Dusk Golem fa chiarezza

Capcom ha annunciato Resident Evil Village la scorsa settimana, come noto l'esistenza del gioco era già stata svelata da Dusk Golem, ora accusato da molti follower di aver spoilerato la trama con i suoi (in verità davvero ricchi di particolari) leak. L'insider si difende, affermando di non aver anticipato nulla di troppo importante

"No, non sono qui per rovinarvi Resident Evil 8 state tranquilli, ho solo raccontato qualcosa di più rispetto a quanto mostrato da Capcom. Molti continuano a chiedermi se X è morto, non tutti gli spoiler di RE8 già usciti sono falsi ma ad oggi non ci sono stati leak davvero importanti sulla trama. Posso dirvi che il nome della ragazza non è Emily e Chris non spara al figlio di Ethan, il bambino non è deforme e il gioco era stato realizzato in terza persona, erano solo bugie, ora posso dirvelo. RE8 non è stato spoilerato."

In un Tweet a parte, Dusk Golem fa sapere che Resident Evil 8 dovrebbe risolvere due importanti problemi del predecessore, ovvero la scarsa varietà dei nemici affrontabili e l'assenza di altre aree esplorabili. Resident Evil Village è atteso per il 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, Capcom ha specificato che il gioco sarà "un horror di nuova generazione" e per questo non uscirà su PS4 e Xbox One.