Resident Evil 8: gli ultimi leak sono relativi a una build scartata e non al gioco finale?

Nella giornata di ieri l'insider AestheticGamer ha diffuso nuovi rumor su Resident Evil 8 parlando del ritorno di Ethan Winters e del debutto dei Lupi Mannari nel prossimo episodio della serie Capcom, oltre ad aver rivelato altri dettagli sul gameplay.

La fonte è ora tornata sulla vicenda dichiarando che quanto da lui diffuso è effettivamente reale, specificando però come i contenuti descritti provengano in realtà da build scartate e dunque non è detto che sia destinati a trovare spazio nel gioco definitivo.

Secondo AestheticGamer la scorsa estate Capcom avrebbe tenuto numerosi playtest per capire in che direzione muoversi e numerosi prototipi sono stati accantonati, prototipi di cui esistono in ogni caso delle build giocabili, anche se largamente incomplete.

Lo sviluppo di Resident Evil 8 è stato riavviato ad agosto del 2019 e sempre stando alle parole della fonte, Capcom avrebbe inoltre in programma un nuovo gioco originale di Resident Evil per il 2021... che questo titolo possa includere alcune idee scartate per RE8? AestheticGamer non lo esclude e approfitta di questa occasione per svelare che "alcune idee iniziali per Resident Evil 8 erano davvero strane per un gioco principale della saga" e che per questo motivo potrebbero essere state prese in considerazione per uno spin-off minore.