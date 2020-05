Resident Evil 8 uscirà entro marzo 2021? Capcom ha vari nuovi giochi in programma

L'anno fiscale concluso il 31 marzo 2020 è stato incredibilmente positivo per Capcom, i videogiochi della compagnia hanno venduto 28 milioni di copie e per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) l'azienda ha in programma tante novità.

L'obiettivo di Capcom per quest'anno fiscale è quello di aumentare le vendite nette del 4% e incrementare gli utili del 13%, traguardo raggiungibile anche grazie al lancio di nuovi progetti. La casa di Osaka conferma di avere "vari grandi giochi da pubblicare entro il 31 marzo 2021", non ci sono purtroppo dettagli in merito e il comunicato diffuso a seguito della presentazione dei risultati finanziari parla genericamente di "multiple major new titles".

In questi anni i giochi Capcom hanno riscosso un notevole successo, pensiamo a Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Devil May Cry V e sopratutto Monster Hunter World, capace di vendere oltre 15.5 milioni di copie in tutto il mondo. Capcom non ha ancora annunciato i piani per la Next-Gen e per l'anno fiscale in corso, secondo recenti rumor però sembrano esserci buone possibilità di vedere Resident Evil 8 all'inizio del 2021, mentre il remake di Resident Evil 4 sarebbe atteso più avanti, nel 2022. Entrambi i progetti non sono mai stati annunciati o confermati ufficialmente e dunque al momento si tratta di pure speculazioni, restiamo in attesa di scoprire la lineup Capcom per i prossimi mesi.