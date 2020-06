Resident Evil 8 Village: torna la prima persona, cosa ne pensate?

Resident Evil 7 ha dato il via ad una profonda rivoluzione introducendo per la prima volta nella saga principale la visuale in prima persona. Fino ad allora, i giocatori erano sempre stati abituati a controllare i propri eroi con una visuale fissa o da una prospettiva in terza persona, pertanto il cambiamento non li trovò tutti quanti favorevoli.

Da allora, Capcom ha messo in pausa il filone principale per dedicarsi ai remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, per i quali ha optato nuovamente per una telecamera alle spalle dei protagonisti. Adesso che Resident Evil 8 Village è stato finalmente annunciato, scopriamo che Capcom ha deciso di seguire la strada della continuità. Trattandosi del prosieguo delle avventure dello sventurato Ethan Winter, personaggio che abbiamo conosciuto nel settimo capitolo della serie, è stata adottata nuovamente la prospettiva in prima persona.

Nulla è in grado di far immedesimare i giocatori in un personaggio come la prima persona, e chiunque abbia avuto modo di giocarlo, sa benissimo che Resident Evil 7 lo fa con grande efficacia. A giudicare dal filmato che abbiamo avuto modo di vedere, il nuovo capitolo della serie non sembra essere da meno, proponendo un'impostazione e dei movimenti di macchina che faranno subito sentire a casa gli amanti del settimo capitolo.

Siamo tuttavia ben consci di come la prima persona possa non incontrare il favore di tutti. Per questo motivo adesso vogliamo sentire la vostra voce. Cosa ne pensate? Siete felici della scelta di Capcom, oppure avreste preferito, dopo i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, un ritorno permanente al passato? E soprattutto, perché? Raccontatecelo nei commenti! Non dimenticate di leggere la nostra anteprima di Resident Evil Village, nella quale discutiamo anche di altri elementi divisivi, come il setting e mostruosità inedite per la saga come streghe e bestie...