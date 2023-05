Resident Evil 9 tra castelli, zombi e Chris Redfield: tutti gli ultimi rumor su Apocalypse

Sono trascorse solo poche settimane dal debutto di Resident Evil 4 Remake, ma sui social si sta già parlando del nuovo capitolo della serie horror Capcom, il cui annuncio potrebbe essere più vicino di quanto possiate immaginare.

Se già qualche tempo fa erano emersi alcuni dettagli interessanti sul Resident Evil 9, il cui titolo potrebbe essere ApocaIXpse (così da contenere il numero romano, proprio come con Village), nel corso delle ultime ore sono state riportate da un noto portale legato alla serie alcune informazioni relative al progetto che, se confermate, potrebbero aumentare l'hype da parte degli appassionati.

Stando alle voci di corridoio, RE9 sarà un gioco esclusivamente single player e sarà anche l'ultimo capitolo con Chris Redfield, ma ciò non significa che il noto personaggio finirà col morire. Oltre a Chris nei panni del protagonista, nel corso dell'avventura pare che incontreremo anche Jill Valentine, il cui ruolo dovrebbe essere paragonabile a quello di Ada Wong in Resident Evil 4. Si parla anche di una comparsa di Claire Redfield, ma non ci sono informazioni più specifiche in tal senso. Per quello che riguarda invece Rebecca Chambers, Barry Burton, Ada Wong e Leon Kennedy, non sembra essere prevista la loro presenza.

La storia vedrà il muscoloso soldato seguire le tracce della BSAA fino a raggiungere il territorio europeo, rappresentando quindi un sequel diretto delle vicende narrate in Village. Parte dell'avventura si svolgerà all'interno di un castello molto simile a quello di Lady Dimitrescu o di quello di Ramon Salazar. Parlando invece di nemici, si citano creature più simili ai non morti 'tradizionali' della serie e a mostri simili ai Wendigo. Fra i rumor si cita anche il finale, durante il quale assisteremo ad un misterioso sacrificio.

I rumor sostengono che il gioco sia in sviluppo da circa due anni (a differenza di quanto sostenuto da Dusk Golem, che parla di un titolo in lavorazione da più di 6 anni) e che Capcom stia traendo vantaggio dal riutilizzo di asset provenienti sia da Resident Evil 8 che dal remake del quarto capitolo. Le ultime informazioni coinvolgono la finestra dell'annuncio, poiché si parla di un reveal tra ottobre e novembre 2023. Insomma, per scoprire se tutte queste informazioni siano affidabili o meno dovremo attendere ancora un po' di tempo.

Sapevate che Capcom non esclude di ritornare alla terza persona con Resident Evil 9?