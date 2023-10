Resident Evil 9 chiuderà la storia iniziata con RE7: nuovi dettagli da Dusk Golem

Si torna a parlare di Resident Evil 9, il prossimo gioco principale della serie il cui presunto nome ufficiale potrebbe essere Resident Evil Apocalypse: nuove informazioni arrivano dal noto insider Dusk Golem, da sempre molto attivo sulla serie Capcom.

Attraverso il proprio canale Discord, il leaker afferma che Resident Evil 9 è da intendersi come il capitolo conclusivo dell'arco narrativo iniziato nel 2017 con Resident Evil 7 Biohazard: "Non credo che sia un seguito così diretto come RE8 è stato per RE7, ma le trame dell'ottavo capitolo e di RE9 sono state pianificate assieme in modo così da portare più facilmente ad una sorta di conclusione per questo attuale arco narrativo della serie", sostiene Dusk Golem.

L'insider ha poi scavato più a fondo con i dettagli, ribadendo nuovamente che Resident Evil 9 non esce prima del 2025: "Le cose che già ho detto pubblicamente sono che RE9 ha il più grande budget e il più lungo periodo di sviluppo mai toccati da un Resident Evil finora. E' in sviluppo dal 2018 e probabilmente non uscirà prima del 2025, anche se fin qui lo sviluppo è proseguito benissimo, un po' come Resident Evil 4 Remake dopo il reboot del progetto". Dusk Golem fa inoltre notare che i lavori su Resident Evil 4 Remake sono andati molto più fluidi e veloci del previsto, chissà dunque che una situazione analoga non si verifichi anche con il futuro nono capitolo.

E ancora: "Capcom considera RE9 un capitolo conclusivo sulle questioni rimaste in sospeso in modo così da concentrare i suoi sforzi su nuovi archi narrativi in futuro che porteranno la serie verso una nuova direzione. Dunque agli occhi di Capcom RE9 è una sorta di capitolo conclusivo così come l'inizio di un nuovo percorso".

Se quanto riferito da Dusk Golem dovesse corrispondere al vero, Resident Evil 9 potrebbe essere un episodio cruciale per il futuro del franchise, pronto ad intraprendere nuove strade una volta conclusa l'attuale trilogia. Chissà se Resident Evil 9 verrà annunciato ai Game Awards 2023 oppure se l'attesa per il reveal sarà ancora più lunga...