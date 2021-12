Resident Evil 9, nome in codice Apocalypse: tra città fantasma e Wendigo, spunta un leak!

Già nel corso dell'estate, gli insider avevano prospettato una lunga attesa per l'uscita di Resident Evil 9: una teoria che ora trova ulteriore supporto in un interessante avvistamento.

Dalle pagine di 4chan ha infatti trovato diffusione un misterioso documento, immediatamente ripreso dalla community di Reddit. Quest'ultimo - uno screenshot di una slide in lingua giapponese - indica in Resident Evil Apocalypse il nome in codice per il futuro Resident Evil 9, ma non solo. Il possibile leak descrive il gioco come una nuova esperienza in terza persona di stampo survival horror, dal focus esclusivamente single player, il cui obiettivo sarebbe proporre una commistione tra Resident Evil 2 e Resident Evil: Outbreak. Nel progetto sarebbero già stati coinvolti diversi Beta tester, anche se lo sviluppo viene indicato come ancora nelle fasi iniziali, con uscita prevista solamente per il 2024.

I nuovi rumor relativi a Resident Evil Apocalypse sembrano confermare le precedenti indiscrezioni su di un possibile ritorno di Jill Valentine in Resident Evil 9. Nel documento si trovano infatti riferimenti alla volontà di chiudere gli archi narrativi di vecchi personaggi della serie. Sul fronte del gameplay, si fa inoltre riferimento all'implementazione di un "innovativo sistema di gestione dei partner", che confonda le idee al giocatore su chi è davvero suo alleato oppure suo nemico.



Infine, sul fronte delle atmosfere, si cita la volontà di rievocare "una paura primordiale di ciò che è sconosciuto", con il romanzo "Ritual" chiamato in causa come riferimento. L'ambientazione principale sarebbe rappresentata da una città fantasma, mentre tra le creature citate come presenti all'appello si ritrovano il Wendigo (malvagia creatura demoniaca legata al folklore dei Nativi Americani, sicuramente familiare ai lettori del Pet Sematary di Stephen King) e Goatman (creatura metà uomo e metà capra, parte - tra gli altri - del folklore britannico).



Segnaliamo che ovviamente in questa fase è impossibile valutare in maniera appropriata l'affidabilità di tale leak: invitiamo dunque a ricordare che stiamo parlando di informazioni non confermate e non ufficiali.