Resident Evil 9 esplorerà nuove idee horror? Parla il director di Village

Nonostante le attenzioni siano ancora rivolte verso l'ottavo capitolo della serie, con Resident Evil Village che ha venduto 5 milioni di copie in circa 5 mesi, già si inizia a parlare del futuro Resident Evil 9 e di quale direzione potrebbe prendere la serie nei prossimi anni.

Rumor degli scorsi mesi sostengono che Jill Valentine avrà un ruolo importante in Resident Evil 9, ma per il momento conferme ufficiali sul prossimo episodio non ci sono. Tuttavia, Capcom sta già pensando al futuro del suo franchise di punta e, tramite le parole dei director di Village Morimasa Sato diffuse dalla rivista nipponica Famitsu, non si esclude la possibilità che Resident Evil possa trasformarsi ancora dopo i tanti cambiamenti già visti nel corso degli anni. Magari esplorando nuovi concetti di orrore.

"Non ho un'idea specifica, ma penso sempre ad una domanda fondamentale: cos'è l'horror? Ci sono alcuni cliché con le classiche creature, scenari e soluzioni horror, ma la paura è fondamentalmente una reazione istintiva verso uno evento imprevedibile o sconosciuto. Penso dunque che possono esserci nuove idee di orrore, o un nuovo Resident Evil, solo dopo aver superato ogni cliché", spiega Sato spiegando che il brand potrebbe muoversi verso nuove direzioni non ancora esplorate: "Resident Evil si è sempre evoluto per raggiungere la miglior esperienza horror, talvolta portando incredibili cambiamenti alla serie. Non so come potrà evolversi in futuro".

Ad ogni modo, con Resident Evil Village ancora recente, molto probabilmente si dovranno aspettare anni prima di vedere in azione il nono capitolo. Chissà quali concept inediti elaborerà Capcom per il proseguo del brand.