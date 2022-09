Resident Evil 9 in terza persona? Capcom non lo esclude, deciderà caso per caso

Il DLC Shadow of Rose di Resident Evil Village sarà in terza persona e questo ha rappresentato una notevole sfida per Capcom, dal momento che Village è nato come gioco in prima persona. Questo vuol dire che ci saranno sempre più giochi di Resident Evil in terza persona? Dipende.

In realtà non c'è nulla di deciso e i produttori di Resident Evil Village fanno sapere che Capcom valuterà caso per caso, in base ai singoli giochi si deciderà dunque se adottare la visuale in prima o in terza persona, come del resto già accaduto in passato per vari titoli legati alla serie horror più popolare del mondo dei videogiochi (e non solo).

Non è detto dunque che Resident Evil 9 debba seguire la strada tracciata da Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil 8, per il prossimo gioco gli sviluppatori potrebbero adottare una visuale in terza persona come i primi sei giochi della saga, per poi cambiare nuovamente idea con altri giochi, di base la visuale verrà scelta in base alle esigenze narrative e di gameplay delle singole produzioni.

Sembra invece che non ci sia alcun piano per una modalità in terza persona di Resident Evil 7 Biohazard dal momento che il gioco è stato pensato sin dalle fondamenta per essere giocato in prima persona.