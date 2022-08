Resident Evil 9: il trailer fanmade in Unreal Engine 5 riunisce i villain della serie

Nel mentre attendiamo pazientemente il DLC di Resident Evil Village in arrivo il 28 ottobre, un fan ha già provato ad immaginare un possibile trailer di annuncio di Resident Evil 9. Per farlo si è servito degli strumenti dell'Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione realizzato da Epic Games.

Il canale YouTube TeaserPlay ha voluto esesperare la sensazione di pericolo per il povero Leon S. Kennedy, che nel filmato che potete visionare in apertura è costretto a vedersela con diversi gli iconici villain della serie horror. Tra questi abbiamo il Nemesis, Mr. X, Lady Dimitrescu, Wesker e Jack Baker tutti intenti a dare la caccia al valoroso poliziotto di Raccoon City.

"Qualche giorno fa, stavo immaginando cosa sarebbe successo se tutti i villain della serie Resident Evil fossero tornati in vita in un cimitero oscuro e si fossero riuniti tra loro", ha dichiarato l'autore del trailer fanmade. "Possiamo immaginarlo come un DLC in Resident Evil 9. Abbiamo deciso di trasformare in realtà questa fantastica e spaventosa idea con Unreal Engine 5 e condividerla con voi".

Uno scenario che difficilmente potrebbe realizzarsi in quello che sarà il vero Resident Evil 9, con il concept che potrebbe invece essere ripreso da Capcom per un DLC, come suggerito dall'autore, o per proporre contenuti interessanti in Resident Evil RE: Verse, il nuovo titolo multiplayer online che affiancherà il debutto di Resident Evil Village Gold Edition e del DLC dell'ultimo capitolo numerato dalla saga survival horror.