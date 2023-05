Resident Evil 9: lo vorresti in prima o in terza persona?

Nel corso degli anni la serie di Resident Evil ha sperimentato vari tipi di telecamere. Dalle iconiche inquadrature fisse dei primi episodi si passò poi ad un'impostazione in terza persona a partire da Resident Evil 4, per poi abbracciare anche la prima persona (già sperimentata in alcun spin-off) con Resident Evil 7 Biohazard.

Sulla scia dei nuovi rumor su Resident Evil 9, che potrebbe intitolarsi Apocalypse, viene dunque automatico domandarsi che tipo di impostazione Capcom sceglierà di seguire per il nono capitolo del suo iconico horror, al momento ancora non annunciato ufficialmente e sul quale c'è ancora il più totale mistero.

Negli ultimi anni, proprio con i due titoli incentrati sulla figura di Ethan Winters (il settimo capitolo ed il successivo Resident Evil Village), Capcom ha puntato forte sulla visuale in prima persona, così da dare alla sua serie nuova linfa vitale come Survival Horror e sperimentando un approccio fino a quel momento inedito per il filone principale. Un cambiamento che ha dato i suoi frutti, considerato che sia Resident Evil 7 Biohazard che Resident Evil Village hanno ottenuto pregevoli riscontri di critica e pubblico e rivelandosi anche un successo a livello commerciale. Non tutti i fan, tuttavia, hanno gradito la svolta a questo tipo di telecamera, sognando invece un ritorno ad una visuale in terza persona per i futuri giochi principali.

Non è dunque un caso che Capcom abbia adottato proprio l'impostazione più tradizionale con i rifacimenti dei vecchi episodi del franchise: i remake di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e, più recentemente, del quarto capitolo non hanno infatti seguito la scia dei giochi con protagonista Ethan, presentandosi dunque con la tipica telecamera posta sulla spalla del nostro personaggio. Non solo una scelta in fondo appropriata e consona per quelli che in fondo sono remake di vecchi classici, ma che ha anche raccolto i favori dell'utenza. Il tutto senza dimenticare che anche lo stesso Village, tramite la Gold Edition, ha aggiunto tra i suoi contenuti una modalità in terza persona, lasciando così ai giocatori la libertà di scegliere come affrontare l'avventura nello sperduto villaggio europeo popolato da licantropi ed altre oscure entità.

Va inoltre ricordato che Capcom non ha escluso un Resident Evil 9 in terza persona, affermando che la decisione sul tipo di inquadrature da adottare viene sempre decisa caso per caso. Tuttavia, fino a quando il nuovo Resident Evil non verrà annunciato ufficialmente, non sapremo con certezza cosa è stato deciso stavolta.

In attesa di riscontri definitivi, la parola passa a voi: vorreste un Resident Evil 9 in prima persona, così da chiudere questa ulteriore trilogia seguendo la scia dei predecessori, oppure vorrete che il nono episodio torni alle origini basandosi sul modello dei remake? Fateci sapere quali sono i vostri desideri!