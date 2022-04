Resident Evil: quanti anni ha Claire Redfield?

Claire Redfield è uno dei personaggi più iconici ed amati di Resident Evil. Introdotta per la prima volta in Resident Evil 2, nel corso del tempo la ragazza sarà protagonista non solo di altri episodi della serie (come il celebre Code Veronica), ma anche nei film e serie tv in CG canonici all'interno del franchise.

Ma quanti anni ha Claire? Nel secondo episodio ambientato nel 1998, la sorella di Chris Redfield (a tal proposito ecco chi è Chris di Resident Evil) è ancora una teenager, avendo infatti 19 anni. Nonostante la giovane età, la ragazza dimostra di avere un carattere maturo e deciso, dimostrando una tenacia incrollabile che le consente di sopravvivere agli orrori di Raccoon City e continuare la ricerca del fratello scomparso, conclusasi infine in Code Veronica.

Negli anni successivi Claire diventerà un membro di TerraSave, multinazionale a tutela dei diritti umani, e continuerà ad essere coinvolta in incidenti con al centro nuove armi bio-organiche. Nella sua ultima apparizione videoludica canonica in ordine di timeline, Resident Evil Revelations 2 ambientato nel 2011, Claire è ormai una donna a tutti gli effetti: a 32 anni dimostra di essere ancora una combattente valorosa che non si piega nemmeno davanti agli orrori più atroci.

Dopo Revelations 2, l'amato personaggio non è comparso in ulteriori titoli inediti del brand, ma è ancora vivo e vegeto. Tenendo conto che Resident Evil Village è ambientato all'inizio del 2021, Claire ha adesso 42 anni. Chissà se la rivedremo mai di nuovo come protagonista di un futuro episodio.

Per chiudere con la sua prima comparsa, vi ricordate come finisce l'avventura di Leon e Claire in Resident Evil 2?