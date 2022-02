Resident Evil: il nuovo annuncio è l'aggiornamento del sito Resident Evil Portal

Il tanto atteso annuncio di Resident Evil previsto per il 15 febbraio si è rivelato meno entusiasmante del previsto. Nessun nuovo gioco è stato rivelato e l'annuncio riguarda solamente un update del sito Resident Evil Portal.

Il progetto Resident Evil History è stato aggiornato con l'aggiunta di Resident Evil Zero, Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Nemesis, il prossimo update della pagina è previsto per il 22 febbraio e includerà presumibilmente Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6.

Al momento quindi non c'è nessun altro annuncio in programma, a meno che l'aggiornamento del portale non serva solamente come anticipazioni in attesa di un reveal più grosso che coinvolga magari proprio Resident Evil 4, visto che da molto tempo si parla di un remake in arrivo. Capcom ha fatto capire di avere molte sorprese in serbo per i fan di Resident Evil nel 2022 e la community aspetta ancora l'annuncio dei primi DLC di Resident Evil Village, al momento però tutto tace e come detto l'aggiornamento odierno coinvolge solamente il sito Resident Evil Portal e non ci sono notizie di altro tipo.

Capcom ha lanciato un conto alla rovescia che terminerà tra sei giorni, secondo vari insider però questo countdown è legato a Street Fighter e non alla serie Resident Evil.