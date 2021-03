Resident Evil, aspettando il 4 Remake: Capcom si paragona a Disney

Mentre si continua a rumoreggiare del possibile annuncio di un Resident Evil 4 Remake, la dirigenza di Capcom ha voluto evidenziare l'importanza di riproporre i grandi classici del passato in una nuova veste.

Nel corso di un'interessante intervista, l'European COO di Capcom, Stuart Turner, ha confezionato un interessante paragone tra l'azione condotta dalla software house con i Remake di Resident Evil 2 e 3 e le operazioni di riproposizione dei classici Disney. "È stato affascinante vedere il successo dei remake e l'impatto che hanno avuto su di una nuova generazione di giocatori. - ha dichiarato il dirigente - Il team di sviluppo guidato da Takeuchi ha guardato a Resident Evil 2 e Resident Evil 3 esattamente nello stesso modo in cui Disney guarda ai rifacimenti dei propri classici, ovvero con l'intento di mantenerli attuali e rilevanti".



Tra coloro che hanno avuto modo di immergersi nei nuovi Resident Evil 2 e Resident Evil 3, evidenzia Turner, vi sono anche giocatori che all'epoca del primo esordio di questi titoli non erano nemmeno nati. Rendere le due produzioni moderne grazie alle possibilità offerte dall'evoluzione tecnologica è stato per Capcom un passaggio essenziale per ampliare la community che ha potuto dedicarsi ai due survival horror. "Ora, - ha concluso il COO - vi è un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni che può discutere di quanto Resident Evil 2 sia stata una delle sue esperienze di gioco preferite. Vi saranno sempre persone preoccupate della modernizzazione di questi titoli classici, - più o meno allo stesso modo in cui io sostengo che la colonna sonora di Elton John nel vecchio Il Re Leone è migliore - ma riuscire a rendere vecchi classici accessibili, apprezzabili e godibili da più persone deve essere vista come una cosa positiva".



In attesa di eventuali conferme in merito all'esistenza di un Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 3 Remake ha superato le 3,6 milioni di copie vendute.