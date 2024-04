Resident Evil: la follia di Bela Dimitrescu in un cosplay tutto italiano

Resident Evil Village si è rivelato un capitolo sorprendente della serie horror targata Capcom, introducendo nuovi antagonisti diventati immediatamente memorabili, come Alcina Dimitrescu. La contessa e le sue tre figlie sono stati i volti principali della campagna promozionale, e Bela, la maggiore, ha ricevuto un cosplay a dir poco perfetto.

Apparsa per la prima volta nella seconda demo rilasciata da Capcom in vista dell’uscita, ambientata nel maestoso castello Dimitrescu, Bela è diventata rapidamente uno dei mini-boss più apprezzati della serie, poiché, sebbene non rappresenti una vera e propria sfida nelle fasi iniziali del gioco, il suo background e la sua natura chimerica risultano molto interessanti.

Come le sorelle, Cassandra e Daniela, anche Bela è stata adottata dalla contessa, e sul finire degli anni ’50 venne scelta come soggetto per un esperimento con i Cadou, parassiti geneticamente modificati creati da Madre Miranda partendo dal megamicete, una radice fungina scoperta da lei stessa e con proprietà misteriose. L’esperimento permise a Bela di tramutarsi in uno sciame di mosconi, ed è così che Ethan la incontra per la prima volta nelle segrete del castello.

La sua apparizione più iconica, tuttavia, si ha quanto il protagonista riesce a fuggire dal seminterrato e giunge nei pressi della cucina del castello, al piano terra. Qui incontra Bela, con una grossa macchia di sangue che si estende dalle labbra al mento, pronta a consumare anche lui per nutrirsi. Questo singolare aspetto di Bela è stato ricreato alla perfezione dalla cosplayer italiana giochan, come potete vedere nelle diverse foto disponibili in calce.

Dal sangue sul volto, fino alla piccola falce e al simbolo presente sulla fronte, l’interpretazione riesce a restituire la follia che caratterizza il personaggio di Bela Dimitrescu, in un cosplay veramente convincente e ben realizzato. Ricordiamo, infine, che Resident Evil Village è disponibile anche su iPhone 15 Pro e iPad Air e Pro delle ultime generazioni.

