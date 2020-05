Resident Evil 25° anniversario, iniziati i preparativi: Resident Evil 8 in vista?

Il primo Resident Evil è uscito nel marzo del 1996, ciò significa che tra meno di un anno il noto franchise horror spegnerà la sua venticinquesima candelina. Una ricorrenza del genere merita di essere festeggiata a dovere, e sembra che Capcom abbia già avviato i preparativi

La compagnia giapponese non ha ancora fatto annunci né delineato il programma dei festeggiamenti, ma si è ufficialmente messa alla ricerca di partner licenziatari - ovvero le compagnie che dovranno occuparsi della produzione del merchandise ufficiale - interessati all'iniziativa. Sul sito ufficiale nipponico, nella sezione dedicata alle licenze, è possibile leggere: "Siamo alla ricerca di licenziatari che dovranno focalizzarsi sul venticinquesimo anniversario di Resident Evil (marzo 2021) e lo sviluppo di prodotti per l'ultimo Resident Evil 3. Stiamo programmando campagne e iniziative che sfruttano la visione del mondo di Resident Evil".

Nel 2016 Capcom ha celebrato il ventesimo anniversario con una linea di merchandise, un remaster in HD di Resident Evil Zero e lo spin-off Umbrella Corps. A quanto pare anche l'anno prossimo potremo mettere le mani su nuovi prodotti a tema, e non ci stupiremmo affatto se Capcom decidesse di annunciare anche un nuovo progetto. Sappiamo per certo che Resident Evil 8 è già in sviluppo, ma dopo il lancio di Resident Evil 3 Remake si è cominciato a vociferare anche di Resident Evil 4 Remake. Secondo le indiscrezioni, l'ottavo capitolo - preannunciato da un insider come una grande svolta per la serie - sarebbe previsto proprio per il 2021 anche su PS5 e Xbox Series X, mentre per il nuovo remake bisognerebbe attendere il 2022.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti Capcom ha confermato di avere grandi giochi in programma entro marzo 2021. E se uno di questi fosse proprio Resident Evil 8? Sarebbe un modo perfetto per festeggiare il 25° anniversario.