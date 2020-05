Resident Evil: Capcom sta preparando un annuncio per il 10 giugno

A quanto pare, Capcom si sta preparando a svelare qualcosa di nuovo in merito al franchise di Resident Evil. A suggerirlo è stata la stessa compagnia, che in queste ore sta avvertendo tutti i membri del programma Resident Evil Ambassador che hanno raggiunto un livello di fidelizzazione abbastanza alto.

I membri di questo programma godono di un'ampia varietà di benefici, come notizie in anteprima, la possibilità di partecipare agli eventi di presentazione e alle discussioni tra ambassador, e l'opportunità di provare in anticipo i giochi della saga. In merito a questo annuncio non è stata fornita alcuna informazione aggiuntiva, ma non possiamo fare a meno di notare che questa notizia arriva a qualche settimana di distanza dalle indiscrezioni a tema Resident Evil 4 Remake.

Le prime voci in merito allo sviluppo di un remake del quarto capitolo della serie con protagonista Leon Kennedy sono state messe in giro lo scorso mese dall'insider AestheticGamer aka DuskGolem, secondo il quale Capcom avrebbe affidato i lavori agli sviluppatori di M-Two con una data di consegna prevista per il 2022, presumibilmente su PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Sarà davvero questo l'annuncio del 10 giugno? Al momento sono solo supposizioni, ma dopo il successo commerciale di Resident Evil 2 e 3 Remake, non ci stupiremmo affatto se Capcom decidesse di proseguire su questa strada. È inoltre possibile che questo annuncio sia riservato ai soli membri del programma. Staremo a vedere.

Da quando esiste il programma Resident Evil Ambassador (dal 2016), i membri sono stati scomodati due volte per notizie inerenti ad un importante gioco del franchise: una volta per la demo di Resident Evil 7, e un'altra per testare un misterioso gioco che alla fine si è rivelato essere Resident Evil REsistance, costola multigiocatore di Resident Evil 3 Remake.