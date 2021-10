Resident Evil celebra halloween: in arrivo sette annunci legati alla serie

Per festeggiare il venticinquesimo anniversario di Resident Evil e l'arrivo di halloween, Capcom ha in programma diverse novità collegate al suo franchise più famoso ed amato: nel corso di ottobre 2021 sono infatti in arrivo ben sette diversi annunci collegati alla serie.

Il sito ufficiale giapponese di Capcom rivela le date esatte in cui verranno rivelate tutte le novità relative al brand: solo nella giornata del 21 ottobre saranno svelati tre annunci, con altri due che seguiranno a ruota il giorno successivo. Il penultimo aggiornamento è programmato per il 25 dello stesso mese, mentre il 29 ottobre è il giorno scelto per l'ultimo reveal da parte della casa di Osaka per quanto riguarda l'iconica serie survival horror. Nelle scorse settimane è stata nel frattempo rivelata la data d'uscita di Resident Evil 4 VR con un trailer che ha fissato il debutto della nuova versione al 21 ottobre 2021: il sito Capcom contiene a tal proposito un reminder legato al debutto del gioco in realtà virtuale.

Resta invece il totale mistero su cosa possa celarsi dietro agli altri annunci promessi dalla software house giapponese, che potrebbero essere collegati ai vari media su cui il franchise di Resident Evil ha fatto la sua comparsa nel corso del tempo, come cinema o serie tv oltre ai videogiochi. Ricordiamo che Resident Evil Village riceverà un DLC nel prossimo futuro: che nei prossimi giorni possano arrivare novità sui nuovi contenuti per l'ottavo capitolo?