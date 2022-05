Resident Evil: chi è Albert Wesker?

Sono innumerevoli i personaggi introdotti dalla serie di Resident Evil nel corso degli anni, tra protagonisti iconici ed antagonisti capaci a loro volta di entrare nell'immaginario collettivo dei fan della serie Capcom. Tra tutti, però, l'enigmatico Albert Wesker è riuscito a lasciare un segno profondo nei giocatori.

Chi è Albert Wesker? Il personaggio dai capelli biondi e sempre con un paio di occhiali da sole addosso appare già nel primissimo capitolo della serie come capitano dell'Alpha Team della S.T.A.R.S., il gruppo di cui fanno parte anche i protagonisti Jill Valentine e Chris Redfield (ecco a tal proposito chi è Chris di Resident Evil). In verità, però, Wesker è sempre stato al soldo della Umbrella Corporation, società farmaceutica creatrice di virus mortali quali il T-Virus al centro di numerosi capitoli della saga, e sfrutta la S.T.A.R.S. per ottenere dati di combattimento contro le armi bio-organiche che popolano Villa Spencer, una magione sperduta tra le montagne di Raccoon City.

Tecnicamente Wesker muore alla fine degli eventi del primo Resident Evil, ucciso dal Tyrant appena risvegliatosi. All'insaputa di tutti, però, tramite un potente virus sperimentale iniettatosi poco prima (come raccontato nello spin-off Resident Evil: The Umbrella Chronicles), la spia dell'Umbrella sopravvive alle ferite mortali, resuscitando con nuovi poteri sovraumani. L'uomo continuerà quindi ad agire nell'ombra in maniera indipendente, raccogliendo dati riguardanti le B.O.W. per portare avanti i suoi malefici piani.

Assente nel secondo e terzo episodio della serie, Wesker ricompare come uno degli antagonisti di Resident Evil Code Veronica, scontrandosi sia con Chris che con sua sorella Claire Redfield (ecco quanti anni ha Claire Redfield di Resident Evil) nel tentativo di recuperare campioni del T-Veronica Virus. Seppur in un ruolo minore, l'iconico nemico è presente anche in Resident Evil 4, dove entra in possesso delle Las Plagas dei Los Illuminados.

L'ultima comparsa di Albert Wesker in un capitolo principale della serie risale a Resident Evil 5, dove torna a rivestire un ruolo cruciale nella storia fungendo da antagonista principale. Dopo lunghi anni di preparativi, l'uomo è pronto ad infettare il mondo intero con il suo Uroboros, tuttavia sarà lo stesso Chris, assieme all'agente Sheva Alomar, a porre fine una volta per tutte alla sua esistenza. Orribilmente mutato dalla sua stessa creatura, Wesker perderà lo scontro finale con il suo rivale di sempre, venendo ucciso all'interno di un vulcano.

E' davvero finita qui la sua storia? Tutta fa pensare alla sua morte definitiva, ma si sa: in una serie come Resident Evil è bene aspettarsi anche gli sviluppi più imprevedibili, e chissà se prima o poi Capcom non deciderà di riportare clamorosamente in scena uno dei suoi personaggi più riconosciuti.