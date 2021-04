Resident Evil: chi ha creato la serie survival horror di Capcom?

Venticinque anni fa entrammo per la prima volta nella terrificante Villa Spencer. Da allora la serie di Resident Evil ne ha fatta di strada, rinnovandosi costantemente nel corso dei decenni e continuando a restare una certezza del panorama videoludico. Non a caso è la serie di punta di Capcom, e continuerà ad esserlo ancora per molto.

Ma a chi va riconosciuto il merito di aver dato il via allo storico capostipite? La mente dietro Resident Evil è Shinji Mikami, all'epoca un giovane game designer entrato in Capcom nel 1990, all'età di 25 anni. Nei suoi primi anni alla casa di Osaka, Mikami si occupò principalmente di titoli su licenza Disney: portano la sua firma Who Framed Roger Rabbit, Aladdin e Goof Troop. Questi ultimi due, usciti su Super Nintendo, hanno riscosso un certo successo, rendendo Mikami un nome su cui poter fare affidamento.

La svolta della sua carriera arriva però nel 1993, anno in cui Capcom gli affida lo sviluppo di un videogioco horror: in quel momento il gioco è previsto per lo SNES ed è stato concepito come un remake di Sweet Home, un RPG a tinte horror uscito solamente in Giappone sul Famicom nel 1989. Ma con il passare del tempo, il progetto si evolve in qualcosa di sempre più grande, staccandosi da Sweet Home per divenire un qualcosa di completamente originale. Nasce così Biohazard, un Action/Adventure con modelli poligonali 3D e sfondi pre-renderizzati in 2D, destinato a debuttare su PlayStation. E su suggerimento della divisione americana di Capcom, Biohazard prende il nome di Resident Evil in occidente. L'opera diventa uno dei primi, grandi successi dell'ancora giovane console di Sony e da qui verrà coniato il termine Survival Horror ancora oggi ampiamente utilizzato, e usato retroattivamente anche per un altro classico del genere quale Alone in the Dark. Grazie al successo del gioco, Shinji Mikami diventa uno dei game designer più amati e riconosciuti in tutto il mondo.

Da quel momento, anche in veste di producer, Mikami continuerà ad occuparsi di Resident Evil, divenuto una vera e propria serie. Dopo un eccezionale remake del capostipite uscito su GameCube, nel 2005 rivoluziona il brand con Resident Evil 4, che cambia totalmente approccio trasformandosi in un Action in terza persona. A non cambiare è la qualità, con RE4 che viene considerato uno dei migliori videogiochi mai prodotti negli anni 2000. Purtroppo, questo sè anche l'ultimo capitolo della serie a vedere il coinvolgimento di Mikami, che abbandonerà Capcom nel 2007 in seguito alla chiusura di Clover Studio. Si accasa momentaneamente in Platinum Games, per poi fondare nel 2010 il suo studio Tango Gameworks, oggi sotto etichetta Zenimax Media.

Non ci fossero state le geniali intuizioni di Mikami, forse oggi non staremmo attendendo con impazienza l'uscita di Resident Evil Village il 7 maggio, ispirato tra l'altro anche a RE4. E nell'attesa di scoprire quali nuovi orrori ci attendono con la nuova disavventura di Ethan Winters, andiamo a riscoprire tutti i virus della serie di Resident Evil.