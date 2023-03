Resident Evil: quali sono i cinque migliori enigmi della serie Capcom?

Resident Evil ha riscosso così tanto successo tra i giocatori anche per i suoi enigmi, che hanno contribuito a consolidare il fascino e la fama della serie Capcom. Certo, con il passare degli anni i rompicapi sono divenuti sempre meno centrali nei vari giochi, ma in ogni caso restano uno dei suoi elementi più simbolici.

Con 27 anni di storia alle spalle e decine di giochi tra capitoli principali e spin-off, scopriamo quali sono i cinque migliori puzzle mai offerti da Resident Evil.

Le statue degli animali (Resident Evil 0)

Resident Evil 0 era pieno di rompicapi piuttosto complessi ed elaborati, ma le statue degli animali si è dimostrato uno dei più ostici e creativi. Situato nei sotterranei della villa di James Marcus, il puzzle richiede di accendere sei diverse statue raffiguranti altrettante creature, seguendo un ordine dalla più debole alla più forte in natura. Non ci sono tuttavia indizi espliciti su come risolverlo: possiamo fare affidamento solo sulle brevi descrizioni degli animali scritte sulle relative pietre per capire chi è la bestia dominante del sestetto.

La creazione del V-Jolt (Resident Evil)

Nella Casa del Custode fuori da Villa Spencer ci si imbatte ad un certo punta nella Pianta 42, boss che può essere eliminato tramite combattimento diretto, oppure avvelenandolo con una sostanza mortale, il V-Jolt. Il problema è questo fondamentale composto chimico va prima creato: all'interno di un piccolo laboratorio troveremo dunque tutto l'occorrente per creare la soluzione, facendo attenzione a combinare tra le diverse sostanze e seguendo specifiche addizioni segnate su un muro. Una volta creato il V-Jolt, non resta che scendere in profondità nell'acquario sotterraneo per avvelenare la pianta attraverso le sue radici.

Il campione d'acqua (Resident Evil 3: Nemesis)

Forse uno dei più complessi ed iconici della serie, ad un passo dal finale di Resident Evil 3 Nemesis. Dovremo purificare un campione d'acqua e su schermo apparirà una sequenza da ricreare per completare il procedimento, sfruttando tre diverse linee (A, B e C) da sovrapporre in maniera precisa e senza sbavature. Il fatto però è che combinare i blocchi necessari per riprodurre tale sequenza può risultare piuttosto complesso, a seconda anche della difficoltà dell'avventura selezionata a inizio partita. Non resta che osservare attentamente come si sovrappongono i blocchi delle tre linee, portando al tempo stesso molta pazienza.

I ritratti della famiglia Ashford (Resident Evil Code Veronica)

In una stanza nella magione degli Ashford su Rockfort Island, Claire Redfield si imbatte in uno dei rompicapi più impegnativi di Resident Evil Code Veronica. Lo scopo è accendere in successione una serie di quadri raffiguranti i più importanti membri della famiglia Ashford di generazione in generazione. Partendo dunque dai più antichi fino agli esponenti più recenti della dinastia, è fondamentale seguire con precisione l'albero genealogico per spuntarla in questo puzzle. Ci sono alcune note volte a darci una mano, ma in ogni caso imparare l'esatta discendenza potrebbe procurare qualche mal di testa ai giocatori.

Buon compleanno! (Resident Evil 7 Biohazard)

Dopo la parentesi Action del franchise, Capcom torna alle origini survival horror con Resident Evil 7 Biohazard e segna così anche il ritorno degli enigmi, posti nuovamente in un ruolo centrale in termini di gameplay. E il settimo capitolo ci offre uno dei puzzle più intriganti del brand: in una serie di indovinelli, trappole e oggetti da utilizzare nel posto giusto al momento giusto, il folle Lucas Baker crea la sua versione di un enigma di Saw e costringe il povero Clancy ad una brutta fine. Studiando attentamente la videocassetta della sua impresa fallita, il protagonista Ethan Winters dovrà capire come evitare la stessa sorte della precedente vittima, trovando una cruciale falla nel piano di Lucas.

