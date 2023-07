Resident Evil, la classifica dal peggiore al migliore: qual è il più bello?

Dal lontano 1996 ad oggi, la serie di Resident Evil si è imposta come una delle più iconiche ed amate di tutti i tempi. Il franchise Horror ed Action di Capcom ha saputo regalare enormi emozioni ai suoi fan attraverso una lunga serie di giochi principali e spin-off, rinnovandosi continuamente nel corso degli anni.

A fronte di episodi assolutamente indimenticabili non sono mancati titoli controversi e delusioni che non hanno saputo soddisfare appieno critica e pubblico, ma è innegabile che Resident Evil abbia sempre fatto parlare di sé nel bene e nel male ad ogni nuova apparizione sul mercato. Qual è dunque il miglior capitolo di sempre? Di seguito vi proponiamo la classifica di Resident Evil dal peggiore al migliore: ci concentreremo solo sulla serie principale, coinvolgendo i capitoli numerati (Resident Evil Zero compreso) e Resident Evil Code Veronica, cruciale per il proseguo della narrativa del brand, per un totale di 10 giochi:

10 - Resident Evil Zero

Il prequel dell'intera serie, ambientato poco prima del primo episodio, approfondisce le origini dell'Umbrella e del T-Virus, ma si dimostra essere anche il più debole della serie principale. Impostato sulla falsariga di Resident Evil Remake, Resident Evil Zero dimostrò che la formula di gioco originale era stata ormai spremuta fino a fondo e non aveva più molto da dire. Pur con un memorabile inizio a bordo del treno, l'avventura di Rebecca e Billy perde mordente con il passare delle ore, generando anche numerose incongruenze narrative con il primo Resident Evil. Va comunque giocato per via dei retroscena che svela, ma fa capire anche perché Capcom decise di rivoluzionare il gameplay della serie con il successivo Resident Evil 4.

9 - Resident Evil 6

L'episodio più controverso di sempre. Proseguendo sulla scia Action inaugurata dal quarto episodio ed intensificata con Resident Evil 5, Resident Evil 6 si spinge ancora oltre dando vita ad un gioco ormai del tutto votato all'azione e ben lontano dalle atmosfere delle origini. Pur riuscendo magari ad intrattenere, soprattutto giocando in cooperativa, la sua essenza votata all'esagerazione più spinta, una trama fin troppo sopra le righe anche per gli standard del brand e la spettacolarizzazione in stile blockbuster action hollywoodiano sono tra i motivi per cui il sesto capitolo ha finito con lo scontentare la larga maggioranza dei giocatori. Peccato perché a livello contenutistico era decisamente ricco (quattro campagne ben distinte ed una longevità notevole), tuttavia nel tentativo di provare ad accontentare tutti Capcom ha finito con il non eccellere in nessun ambito, condannando Resident Evil 6 ad essere considerato ancora oggi come la principale pecora nera del filone principale.

8 - Resident Evil 3: Nemesis

Il terzo episodio principale è diventato iconico non solo per il suo scenario ambientato in vari punti di Raccoon City, ma anche per il Nemesis, l'antagonista più noto e riconoscibile del franchise (assieme ad Albert Wesker) che perseguita la povera Jill Valentine inseguendola attraverso tutta la città. Pur avendo dunque più tratti peculiari, Resident Evil 3 Nemesis viene però considerato anche come l'episodio meno riuscito della trilogia originale: il terzo titolo non approfondisce ulteriormente lo stile e le atmosfere dei due predecessori e risulta meno sorprendente in termini di idee e coinvolgimento generale. In un certo senso una situazione simile si verificherà anche con Resident Evil 3 Remake: pur migliorando alcuni aspetti del gioco originale (in particolare il ritmo e la struttura della storia), l'opera pubblicata nel 2020 viene considerata un netto passo indietro rispetto a Resident Evil 2 Remake complice anche alcuni grossi tagli nei contenuti che hanno fatto storcere non poco il naso ai fan di vecchia data.

7 - Resident Evil 5

6 - Resident Evil 7 Biohazard

5 - Resident Evil Village

4 - Resident Evil Code Veronica

3 - Resident Evil 2

2 - Resident Evil

1 - Resident Evil 4

Dopo l'enorme successo riscosso dal quarto capitolo, Capcom prosegue con la scia Action anche con Resident Evil 5, un altro degli episodi più controversi del brand. La spinta ancora più forte sulle componenti di pura azione a sfavore delle atmosfere horror delle origini fanno indispettire non poco gli appassionati, che non accolgono esattamente a braccia aperte l'avventura diin quel diin Africa.Analizzando però il gioco per ciò che effettivamente offre, Resident Evil 5 è in realtà un solidissimo TPS horror, che funziona egregiamente in cooperativa e che sa offrire parecchi spunti interessanti grazie alle sue ambientazioni ed alcuni risvolti della storia. Non impeccabile, ma forse avrebbe meritato qualche considerazione in più da parte dei fan, nonostante l'essenza di un tipico Resident Evil sia ormai in larga parte scomparsa.Per la larga maggioranza di critica e pubblico, la rinascita della serie. Dopo le controversie e la complicata accoglienza rivolta al sesto capitolo, Capcom decide di fare marcia indietro e di tornare alle radici survival horror del suo franchise di punta.Nuovo setting in Louisiana, nuova visuale ora in prima persona, nuovo protagonista () e nuove mortali minacce rappresentate dall'ormai iconica: consi torna alle origini pur seguendo la modernità, dando così vita ad uno degli esperimenti più interessanti all'interno del brand. Peccato giusto per una certa perdita di ritmo e idee nelle ultime fasi dell'avventura.Proseguendo sulla scia introdotta dal predecessore, l'ottavo episodio principale ci mette ancora una volta nei panni di Ethan, ora alle prese con gli orrori di uno sperduto villaggio europeo dominato da licantropi ed altre creature oscure. E sebbenetorni ad avere una direzione più Action, stavolta Capcom riesce a trovare un perfetto equilibrio tra l'azione pura e l'essenza horror della serie.Il risultato finale è uno dei Resident Evil più avvincenti in circolazione, che perfeziona quanto visto in Resident Evil 7 Biohazard regalando al tempo stesso momenti e personaggi indimenticabili (come). C'è quindi grande curiosità di scoprire come sarà Resident Evil 9 e come il franchise si presenterà con la prossima iterazione.Pubblicato inizialmente come esclusivae riproposto poi su diverse piattaforme tramite la versione, Resident Evil Code Veronica è a pieno merito uno dei più grandi esponenti della sua serie di appartenenza. Posto come una sorta di seguito diretto dipur non essendo un capitolo numerato, Code Veronica eleva ulteriormente la formula ludica dei predecessori presentandosi ancora più grande, complesso ed articolato rispetto al passato.Tra enigmi ben strutturati, combattimenti con creature sempre più temibili ed un'atmosfera più coinvolgente che mai, si tratta di un prodotto imperdibile per tutti gli appassionati. E non sorprende che siano in tantissimi a volere il remake di Resident Evil Code Veronica prima o poi.L'episodio che ha definitivamente consacrato il nome di Resident Evil come una certezza del panorama videoludico. Resident Evil 2 riparte da quanto visto nell'iconico capostipite e lo perfeziona ulteriormente, conquistando i giocatori con uno scenario indimenticabile (ladi Raccoon City) ed un'evoluzione di storia, scenari e gameplay che si mantiene costante per tutta la durata dell'avventura.Con la presenza di quattro campagne diverse e vari extra da sbloccare, il secondo gioco si è confermato un capolavoro a tutti gli effetti, esattamente come lo è stato molti anni dopo Resident Evil 2 Remake, eccellente reinterpretazione moderna di un classico intramontabile.Dove tutto ha avuto inizio, su PlayStation in quel lontano 1996.dà vita al fenomeno di Resident Evil con un capostipite che stravolge per sempre il concetto di giochi d'avventura e sdogana definitivamente il genere dei survival horror introdotto qualche anno prima daGli orrori ed i misteri diresteranno per sempre nel cuore dei fan, stregati da un gioco impegnativo e spaventoso che continua a sorprendere ad ogni passo avanti compiuto in quello scenario claustrofobico ed imprevedibile. Ma il primo capitolo è divenuto un capolavoro totale con l'avvento del suo Remake, visto originariamente sunel 2002, che porta a pieno compimento la visione di Mikami: ampliato e perfezionato in ogni sua minima componente, Resident Evil Remake è una pietra miliare dei giochi horror che ancora oggi ha tanto, tantissimo da insegnare a tutti i suoi esponenti.Signore e signori, l'apice assoluto di Resident Evil. Ancora una volta Mikami lascia il segno nella storia videoludica rivoluzionando completamente il brand da lui stesso creato. Niente più zombie, niente più Raccoon City, niente più inquadrature fisse, niente più controlli legnosi: spazio ad inquadrature e meccaniche completamente nuove, attraverso una libertà d'azione e movimento mai vista prima nell'opera Capcom, con il protagonistache si confronta con la nuova minaccia rappresentata dai, essere senzienti e con ancora un margine d'intelligenza che li rende più pericolosi di qualunque non-morto incontrato fino a quel momento.Il tutto continuando a mantenere solide quelle atmosfere di orrore e tensione che da sempre fanno la fortuna del brand, nonostante la virata verso l'Action. L'impatto di Resident Evil 4 è stato tale che è divenuto punto di riferimento non solo per il genere horror ma anche per tutta l'industria videoludica, con innumerevoli sviluppatori che hanno preso spunto dal capolavoro Capcom per dare vita ai propri progetti. 18 anni dopo il lancio su GameCube,seguirà una strada analoga (per approfondire ecco la recensione di Resident Evil 4 Remake ), dimostrandosi il perfetto manuale di come va realizzato un remake e ricordando ancora una volta perché il quarto capitolo è uno dei videogiochi più importanti di tutti i tempi.