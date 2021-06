Resident Evil Code Veronica: la demo del Fan Remake è disponibile al download gratis

A Capcom piacciono tanto i remake, e l'hanno dimostrato i recenti rifacimenti del secondo e del terzo capitolo. Alcuni insistenti rumor puntano ad un remake di Resident Evil 4, ma sono in tantissimi a voler rivivere le atmosfere di uno degli episodi più amati in assoluto, Code Veronica.

Il desiderio è così grande che un gruppo di talentuosi fan nel settembre del 2019 ha cominciato a sviluppare un fan remake di Resident Evil Code Veronica: tenendo costantemente aggiornato il sito ufficiale hanno dimostrato di aver compiuto dei passi da gigante, e oggi si sono sentiti finalmente pronti per condividere un parte del loro duro lavoro, mettendo a disposizione per il download gratuito una demo giocabile per PC del fan remake!

Se siete interessati, potete scaricare i file necessari (per un totale di 3,3 GB) seguendo uno dei link messi a disposizione dagli autori (la demo è disponibile in inglese, spagnolo e portoghese), allegati in calce a questa notizia. La demo include l'aria iniziale di Code Veronica, la prigione, e si mostra fedele alle atmosfere originali e all'impostazione ludica dei recenti remake di casa Capcom, con una visuale in terza persona alle spalle della protagonista. I creatori hanno inoltre tenuto a specificare che non sono in alcun modo affiliati a Capcom e che non accettano nessuna donazione: l'intero progetto è stato mosso dallo smisurato amore per l'opera originale, dunque è totalmente gratuito. Se non possedete un PC da gaming e non potete giocarci, potete consolarvi guardando il video gameplay in apertura di notizia.

A Osaka, intanto, tutto tace: Capcom non ha mai espresso l'intenzione di realizzare un remake di Code Veronica, anche se un noto insider ha invitato i giocatori far sentire la propria voce...