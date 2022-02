Resident Evil Code Veronica, dopo il Remake arriva il fan Demake: ecco il trailer

Con il nuovo corso di rifacimenti inaugurato da Capcom, gli appassionati della saga survival horror hanno potuto rivivere le atmosfere di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ma non quelle di Resident Evil: Code Veronica.

Tra i capitoli più amati della serie, quest'ultimo è stato più volte protagonista di rumor e indiscrezioni, ma dal colosso giapponese non sono mai giunte comunicazioni ufficiali in merito all'effettiva intenzione di realizzarne un remake. Una "mancanza" alla quale hanno deciso di porre rimedio i fan, con in particolare un creativo giocatore che ha presentato al pubblico un ambizioso fan remake di Resident Evil Code Veronica, in arrivo nel corso di quest'anno.

Ma a quanto pare, non tutti vogliono attualizzare il titolo del 2000! L'appassionato "wiliammutazion" ha infatti deciso di andare controtendenza e di lavorare invece ad un Demake di Resident Evil Code Veronica. Annunciato con il teaser trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il progetto sembra essere solamente agli inizi, con la pubblicazione definitiva in programma addirittura per il 2025/2026.



Un'iniziativa che segue l'onda del recente successo di Bloodborne PSX, Demake dell'opera di FromSoftware che si è già guadagnato oltre 100.000 download, oltre che un aggiornamento che ha introdotto lo split-screen per due giocatori.