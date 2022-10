Resident Evil Code Veronica Remake si farà? Capcom spegne le speranze

Mentre i fan si godono il primo video gameplay di Resident Evil 4 Remake, sono ancora in molti a chiedersi se prima o poi Capcom realizzerà un rifacimento moderno anche di Resident Evil Code Veronica, amato episodio pubblicato originariamente su Dreamcast nel 2000 e poi convertito negli anni su diverse piattaforme.

In passato la compagnia nipponica ha lasciato intendere che un possibile Resident Evil Code Veronica Remake sarebbe dipeso dalle richieste dei fan, ma dopo le riedizioni di Resident Evil 2 e 3 si è virato verso il quarto episodio principale. Ed a quanto pare Capcom non sembra avere alcuna intenzione di dare vita a questo progetto.

Nel corso di un'intervista con il portale Noisypixel, il producer di Resident Evil 4 Remake, Yoshiaki Hirabayashi, ha infatti confermato che Capcom è completamente concentrata sul ritorno della celebre avventura con protagonista Leon Kennedy e che non c'è alcun piano per riportare in scena anche Code Veronica sulle piattaforme attuali. Hirabayashi non esclude completamente tale possibilità, limitandosi a dire che "se l'opportunità si presenterà, forse lo faremo", ma per il momento una versione moderna dell'amato survival horror è fuori discussione.

Per adesso non resta che attendere l'esordio di Resident Evil 4 Remake, fissato per il 24 marzo 2023 su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. Chissà però che Capcom non cambi idea nei prossimi anni...