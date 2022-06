Resident Evil Code Veronica Remake? RE4 Remake scatena le speranze dei fan

Mentre proseguono i lavori degli appassionati sul remake fan made di Resident Evil: Code Veronica, dagli uffici di Capcom è giunto l'annuncio ufficiale di Resident Evil 4 Remake.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati della serie, che nel corso degli ultimi anni hanno potuto gioire di un rinnovato successo della saga survival horror. Trainata da ottimi nuovi capitoli, tra Resident Evil VII: Biohazard e Resident Evil: Village, e dal ritorno di grandi classici, con i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, l'IP di Capcom prosegue la sua scalata al successo sul mercato videoludico.

Il ritorno delle atmosfere da incubo di Resident Evil 4 Remake non sembra tuttavia destinato a saziare l'appetito degli amanti della serie. Neanche il tempo di festeggiare il reveal del gioco, e la community ha infatti già iniziato a richiedere a gran voce - ancora una volta - la realizzazione di un remake anche per Resident Evil: Code Veronica. Tra i capitoli più amati della saga, il gioco ha realizzato il suo debutto nel corso del 2000, e porta dunque sulle spalle oltre 20 anni di storia.



Al momento, l'eventualità di un rifacimento di Resident Evil: Code Veronica non è ovviamente da escludere, ma con Resident Evil 4 Remake, i DLC di Resident Evil: Village e Resident Evil: Re Verse già in programma, l'attesa potrebbe essere ancora piuttosto lunga. E voi, quanto ci sperate?