Resident Evil Code Veronica: remake stile RE2 in queste immagini non ufficiali

Quest'anno Resident Evil Code Veronica ha festeggiato il ventesimo compleanno e molti speravano in un remake stile Resident Evil 2, Capcom ha invece optato per pubblicare la riedizione di Resident Evil 3 Nemesis.

Ma c'è chi non si è perso d'animi ed ha provato a immaginare come potrebbe apparire il remake di RE Code Veronica per PC e piattaforme di attuale generazione. Il Redditor CODE_umb87 ha lavorato ad una serie di immagini concept che includono il logo del gioco, la schermata iniziale, modelli dei personaggi e ambientazioni, si tratta di materiale ovviamente non ufficiale realizzato come semplice esercizio di stile e assolutamente non commissionato da Capcom o destinato ad essere usato per un progetto commerciale.

La casa di Osaka da parte sua non sembra avere intenzione di riportare in vita Resident Evil Code Veronica, la compagnia ha annunciato a giugno Resident Evil Village (in uscita nel 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X) e si mormora di un remake di Resident Evil 4 in fase di sviluppo mentre Code Veronica non sembra essere stato preso in considerazione per una riedizione.

Cosa ne pensate di questi concept fan made? Vorreste vedere un remake di Resident Evil Code Veronica? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.