Resident Evil Code Veronica Remake: un video mostra l'incredibile lavoro di alcuni fan

Dopo Resident Evil Village non conosciamo ancora quali siano i piani di Capcom per il futuro della serie, ma sono in molti a credere che il prossimo gioco della serie sarà un altro remake. In attesa di scoprire quale capitolo subirà un restauro, alcuni fan hanno deciso di lavorare al remake di Resident Evil Code Veronica.

Per mostrare ai fan lo stato dei lavori, il team composto da diversi fan ha pubblicato sul canale YouTube del progetto un filmato di gameplay della durata di otto minuti. Come potete vedere nel video in apertura, al netto di animazioni da rivedere questo remake amatoriale gode di un ottimo dettaglio grafico ed è stato creato tramite l'ausilio dell'Unity Engine. Il filmato pubblicato mette in evidenza la bontà del lavoro svolto in maniera amatoriale e, soprattutto, senza alcun supporto economico da parte della community. L'obiettivo finale del team è infatti quello di pubblicare il remake in forma gratuita e al momento non sembrano esserci modi attraverso i quali è possibile contribuire con delle donazioni. È probabile che la strategia sia quella di evitare in qualsiasi modo un intervento di Capcom, che da un momento all'altro potrebbe obbligare i fan ad interrompere lo sviluppo del remake.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa si è parlato di un possibile riferimento a Resident Evil Code Veronica Remake in un ARG organizzato da Capcom.