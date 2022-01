Resident Evil Code Veronica: alla scoperta del Fan Remake con il video della Demo

Nell'impaziente attesa dei fan di Resident Evil per l'annuncio di un eventuale Remake di Code Veronica, un gruppo di appassionati precede Capcom e sviluppa una riedizione attualizzata del kolossal action horror.

Nella Demo del Fan Remake di Resident Evil Code Veronica pubblicata dagli sviluppatori di questo incredibile progetto amatoriale si respirano le atmosfere del titolo originario, con tutte le sfide offerte dalla sequenza introduttiva ambientata nella Prigione.

Il team che ha dato forma al Fan Remake di Code Veronica spiega di aver attinto agli strumenti creativi integrati nell'editor del motore grafico Unity per poter ricostruire fedelmente gli scenari dell'horror primigenio. L'obiettivo ultimo degli autori di questo progetto è quello di pubblicare il Remake fan made di RE Code Veronica nel 2022: il download del gioco amatoriale sarà completamente gratuito ma chi desidera contribuire al suo sviluppo, e alle spese sostenute dai singoli designer per concretizzare il loro sogno, può utilizzare il form per le donazioni messo a disposizione dal team.

La strategia freemium adottata dai creatori di questo rifacimento amatoriale, di conseguenza, dovrebbe scongiurare ogni intervento da parte di Capcom, ma solo con il tempo capiremo se il colosso videoludico giapponese si attiverà per bloccarne la distribuzione gratuita: nel frattempo, vi lasciamo al gameplay trailer che campeggia a inizio articolo e al nostro ultimo speciale sul gameplay del Fan Remake di Resident Evil Code Veronica.