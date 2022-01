Resident Evil Code Veronica: lo spettacolare remake amatoriale uscirà nel 2022

Da molto tempo si rincorrono continui rumor su un rifacimento del quarto capitolo della storica serie horror di Capcom: Resident Evil 4 Remake sarebbe stato svelato dall'attore di Wesker, e si fa sempre più concreta l'ipotesi che il progetto esista davvero. Eppure, molti aspettano ancora la riedizione di un altro celebre episodio.

Nonostante le numerose richieste, finora Capcom non si è mai sbottonata su un possibile remake anche di Resident Evil Code Veronica: uscito originariamente su Dreamcast e poi convertito su molti altri sistemi, viene da sempre considerato uno dei giochi di Resident Evil più amati dai fan. Dopo Resident Evil 2 e 3 Remake, per molti era naturale che arrivasse il turno dell'avventura di Claire Redfield, ma al momento sembra che la casa giapponese abbia altri piani per il suo brand di punta.

Se quindi Capcom non si decide, ci ha pensato un gruppo di appassionati a realizzare una riedizione amatoriale del celebre survival horror. Già durante il 2021 si era visto un filmato del remake fan made di Resident Evil Code Veronica che aveva lasciato il segno per la grande cura riposta nella riproposizione in chiave attuale del titolo del 2000, e adesso lo stesso gruppo conferma che il loro progetto vedrà la luce nel corso del 2022. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo trailer che mostra gli ulteriori progressi sull'interessante lavoro, che prende fortemente spunto dai moderni Resident Evil 2 e 3 targati Capcom.

Come vi sembra questo nuovo Code Veronica?