Resident Evil Code Veronica è uno spin-off oppure un gioco canonico?

Resident Evil Code Veronica è considerato ancora oggi uno degli episodi più amati della storica serie horror Capcom. Uscito originariamente nel 2000 su Dreamcast, è stato successivamente convertito anche su PlayStation 2 e GameCube nella versione aggiornata "X", con nuovi contenuti e una storia ampliata.

E mentre il fan remake di Resident Evil Code Veronica fa sognare gli appassionati su un rifacimento ufficiale da parte di Capcom che possa seguire le orme del lavoro svolto con Resident Evil 2 e 3, ancora oggi c'è un dubbio che coinvolge diversi giocatori: Code Veronica è da considerarsi uno spin-off oppure un capitolo canonico della saga? La questione è spesso dibattuta considerato che il gioco non ha una numerazione ufficiale, ripresa poi nel 2005 con l'uscita di Resident Evil 4.

Tuttavia, sebbene inizialmente concepito come uno spin-off, sarebbe errato definirlo effettivamente tale: Code Veronica è infatti a tutti gli effetti un episodio principale di Resident Evil e, anzi, per gli sviluppatori è considerato come il vero seguito di Resident Evil 2, seppur sviluppato in contemporanea a Resident Evil 3: Nemesis (i due giochi sono usciti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro). Il capitolo per Dreamcast prosegue la storia di Claire Redfield, che prosegue la ricerca di suo fratello Chris Redfield ed indagando sempre più a fondo sulle oscure macchinazioni della Umbrella Corporation.

Catturata dall'azienda farmaceutica, Claire verrà quindi imprigionata nell'isola di Rockfort, dalla quale proverà a fuggire assieme al giovane Steve Burnside. Tutto questa ignorando il fatto che suo fratello Chris è già partito al suo salvataggio dopo aver ricevuto una sua richiesta di aiuto inoltratagli da Leon S. Kennedy, l'altro protagonista di RE2.

Per come è stata gestita la narrativa, ed il fatto che il gioco sia ambientato tre mesi dopo le vicende di Raccoon City raccontate nel secondo e terzo episodio, Code Veronica avrebbe meritato di far parte della numerazione ufficiale della serie. Nella speranza di vedere una riedizione ufficiale del celebre survival horror, la nostra anteprima di Resident Evil Code Veronica Fan Remake analizza il grosso lavoro portato avanti da un gruppo di appassionati volto a far rivivere in chiave moderna gli indimenticabili orrori dell'opera Dreamcast.