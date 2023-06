Resident Evil Code Veronica: una valanga di rumor sul remake! Ma saranno veri?

Torniamo a parlare di Resident Evil Code Veronica Remake, in queste ore su Reddit e ResetERA si è diffuso un topic che svela numerosi dettagli su questo progetto, mai annunciato ufficialmente da Capcom.

Secondo quanto riportato, Resident Evil Code Veronica Remake sarebbe in sviluppo negli studi di M2 sin dalla prima metà del 2021, insieme a Resident Evil 4 Remake (uscito a marzo 2023) e Resident Evil 9, quest'ultimo non ancora annunciato da Capcom.

Il gioco sarebbe previsto per il 2025 con annuncio in programma nel 2024, di fatto mancherebbero ancora due anni alla fine dello sviluppo: il team sta lavorando per espandere il gioco originale con nuovi contenuti, ad esempio si parla di una durata compresa tra le 14 e le 15 ore, l'intro verrà estesa e alcune aree verranno ridisegnate completamente, ci saranno inoltre nuove zone da esplorare e in generale migliorie alla storia e al gameplay.

Resident Evil Code Veronica Remake userà il RE Engine presentandosi con un look "molto simile" a quello di Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village e Resident Evil 2 Remake. Confermata la presenza di Tyrant (che avrà un ruolo simile a quello di Mr.X in Resident Evil 2) e di Wesker, con un ruolo di maggior rilievo rispetto al passato.

Lo scorso anno, Capcom ha chiesto lo stop dei lavori sul fan remake di Resident Evil Code Veronica, esattamente come accaduto nel caso di Resident Evil 2 Reborn di Invader Studios, salvo poi annunciare il remake ufficiale di RE2. E proprio questo ha spinto i giocatori a ipotizzare l'esistenza di una riedizione di Code Veronica, al momento però non ci sono conferme in merito.