Resident Evil: la Collector's Box di bevande ispirate al First Aid Kit è disponibile

Il preannunciato arrivo delle bevande ispirate agli spray di Resident Evil si concretizza quest'oggi, giovedì 21 dicembre, con il lancio ufficiale della Collector's Box di bevande a tema First Aid Kit di Resident Evil da parte di GameFlavor.

La nuova iniziativa lanciata dall'azienda californiana specializzata nella realizzazione di collezioni di oggetti e consumabili ispirati ai videogiochi nasce da una collaborazione sancita con Capcom e guarda, ovviamente, ai milioni di appassionati del franchise di Resident Evil.

La Collector's Box ideata da GameFlavor è racchiusa in una confezione che ricostruisce sin nei minimi particolari le scatole portaoggetti e i contenuti di spray di pronto soccorso della serie di Resident Evil, con gli spray sostituiti da lattine speciali di bevande al gusto di cetriolo, lime e menta.

Sempre all'interno della confezione troviamo quattro barattoli di nastro inchiostrato (oggetto caro a chi ha giocato i primi capitoli della serie e utilizzabile per salvare la partita), un artbook speciale, quattro ricette per realizzare dei cocktail non alcolici ispirati a Resident Evil, un certificato di autenticità e un tappo per ciascuna delle lattine, anch'esso a tema RE. I nastri inchiostratori contengono al loro interno delle polveri per i drink, con colori che riprendono le tonalità cromatiche delle erbe presenti nei videogiochi della serie (rosso, verde, blu e giallo).

Qualora foste interessati, potete acquistare la Collector's Box di bevante a tema First Aid Kit di Resident Evil direttamente dallo store di GameFlavor (trovate il link in calce alla notizia) al prezzo di 199,90 euro (spese di spedizione escluse ma calcolate alla finalizzazione dell'ordine). Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake.