Resident Evil, la community incorona i nemici più spaventosi del franchise

Il franchise di Resident Evil è tra i più famosi e apprezzati dagli amanti dell'horror videoludico, in particolare per la folta schiera di nemici mostruosi che è possibile incontrare in ognuno dei capitoli della serie principale. Ora, la community di appassionati si è riunita per incoronare il nemico di Resident Evil più spaventoso.

Dell'argomento si è discusso nel thread aperto su Reddit dall'utente MEI_K8, che ha pubblicato il sondaggio, accompagnandolo con una piccola carrellata di immagini raffiguranti i nemici più particolari e iconici della serie horror. Uno dei più menzionati è il Regenerador di Resident Evil 4, che sembrerebbe aver 'traumatizzato' diversi giocatori per via del suo aspetto, della sua agilità e della musica che solitamente lo accompagna.

Un altro dei nemici più spaventosi scelti dalla community è il Crimson Head, molto temuto tra gli utenti a causa della sua spiccata velocità.



Ma noi siamo curiosi di sentire la vostra. Quale, tra i tanti nemici del franchise, è il più spaventoso secondo voi? Diteci la vostra nel box commenti qui sotto.

Rimanendo in tema curiosità, sapevate che gli spray di primo soccorso di Resident Evil sono diventati delle bevande? Il progetto è stato realizzato dal gruppo GameFlavor, che ha messo in vendita delle Collector's Box al 'modico' prezzo di €167.



Ma nulla può tenere testa all'iconico controller-motosega di Resident Evil 4, purtroppo scartato da Capcom durante lo sviluppo del remake.