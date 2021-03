Resident Evil compie 25 anni: Capcom annuncia un nuovo showcase!

Oltre alla promozione su Stadia Premiere gratis con i preordini di Resident Evil Village sulla piattaforma in streaming di Google, per i venticinque anni dell'iconica serie horror di Resident Evil le alte sfere di Capcom annunciano un nuovo evento digitale.

Il colosso videoludico giapponese rinsalda il legame con i propri fan invitandoli a partecipare al prossimo, importante Showcase di Resident Evil che si terrà nel mese di aprile (la data non è stata ancora comunicata).

Dalle colonne del proprio blog ufficiale, i ragazzi di Capcom ci tengono a precisare che "non vogliamo rovinarvi la sorpresa, quindi lasceremo a voi il compito di speculare su cosa potrete assistere nel corso di questo showcase imminente. Se volete delle anticipazioni, vi consigliamo di tenere d'occhio i nostri profili social".

In ragione del sempre più imminente uscita di Resident Evil Village, e dell'attesa spasmodica dei fan per l'arrivo del nuovo kolossal survival horror, possiamo dare praticamente per scontata la presenza di nuove scene di gameplay e di ulteriori approfondimenti sui personaggi, sui contenuti narrativi e sul comparto grafico di RE Village.

Sempre nel corso dello showcase di aprile, Capcom potrebbe delineare il quadro completo delle modalità e dei contenuti dell'esperienza multiplayer parallela a RE Village, specie in funzione dell'arrivo ad aprile della Beta pubblica di Resident Evil ReVerse.